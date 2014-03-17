У Сумах отруїлися понад 60 учнів спецшколи

У Сумах розпочато кримінальне провадження за фактом масового отруєння учнів початкової ланки в комунальній установі «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури м. Суми, за інформацією прокурора прокуратури м. Суми Віталія Рябухи, цим наглядовим відомством 14 березня за фактом отруєння учнів внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ Управління МВС в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сум.

Згідно із повідомленням, на минулому тижні в Сумах у стані середньої тяжкості госпіталізували шістьох школярів. Ще майже 60 дітей залишилися на амбулаторному лікуванні під наглядом дільничних педіатрів.

За словами заступника головного лікаря з медичної частини міської дитячої лікарні імені Святої Зінаїди Вікторії Бугаєнко, за попередніми даними, у дітей – гостра кишкова інфекція, але говорити про збудник поки що рано. В усіх пацієнтів взято аналізи.

Усі хворі – учні молодших класів 10-ї школи. Де і чим саме вони отруїлися – з’ясовують епідеміологи, які нині оглядають у школі всіх працівників і дітей, а згодом дезинфікуватимуть приміщення, в першу чергу – їдальню навчального закладу.