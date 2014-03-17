У Донецьку за меддопомогою звернулися 36 учасників мітингів, із них 4 людини перебувають в лікарнях

У Донецьку за медичною допомогою звернулися 36 учасників мітингів, які відбулися 13, 15 і 16 березня, з них 4 людини в даний час перебувають в лікарнях міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на апаратній нараді з керівниками структурних підрозділів Донецької обласної державної адміністрації заступник губернатора Олена Петряєва.

«Стосовно учасників акцій. На сьогоднішній день в лікувальних установах у нас перебуває 4 людини. А всього звернулося за допомогою 36 чоловік», - сказала вона.

При цьому Петряєва відзначила, що стан здоров'я всіх учасників, які перебувають на лікуванні, «від середньої тяжкості до задовільного стану, і допомога їм надається в повному обсягу, проблем у цьому немає».

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 березня в Донецьку мітинг прихильників за єдину Україну, який проходив увечері на площі ім. Леніна, завершився нападом агресивно налаштованих проросійських активістів на своїх опонентів, одна людина загинула, 28 звернулися за допомогою до медиків.

15 і 16 березня в Донецьку відбувалися мітинги проросійських сил під прапорами Росії. І 16 березня при штурмі будівлі обласної прокуратури проросійськими активістами постраждав співробітник міліції.