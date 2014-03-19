Житомирщина: знешкоджено угрупування наркоторговців, до якого входили медики

У Житомирській області на цьому тижні міліція припинила діяльність організованого злочинного угрупування з 5-ти чоловік, що займалось наркоторгівлею.

Про це УНІАН повідомила керівник cектору зв`язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, нині триває досудове розслідування одразу за кількома кримінальними провадженнями.

До складу організованої злочинної групи, що займалася розповсюдженням різних наркотичних засобів, точну кількість та вартість яких наразі з’ясовує слідство, увійшли п’ятеро жителів Бердичева. Серед них – троє раніше судимих чоловіків, 27-річна працівниця місцевого медичного закладу та один з його керівників.

Спочатку міліція затримала з канабісом у 26-річного бердичівлянина, молодик зберігав наркотик для збуту. Потім правоохоронці встановили ще двох чоловіків, які перебували у змові з молодиком і також були причетними до розповсюдження наркотичних засобів. Пізніше під час обшуку за місцем проживання одного із наркоділків міліція вилучила канабіс та заборонений для вільного продажу нарковмісний бупренорфін (сильнодіючий напівсинтетичний наркотик - УНІАН). Експертиза повністю підтвердила наркотичний склад вилученого.

За фактами незаконного зберігання наркотиків з метою збуту за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.307 ККУ) було відкрито кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці продовжили роботу щодо встановлення джерела надходження наркотичних засобів і заборонених медичних препаратів.

"Аби встановити особу постачальника правоохоронці серед іншого відпрацювали й місцеві медичні заклади, завдяки чому вдалося швидко натрапити на підозрювану особу. Нею виявилася 27-річна працівниця одного з медзакладів області ",- розповів УНІАН перший заступник начальника УМВС у Житомирській області Василь Дячук.

Чотирьом викритим особам офіційно повідомили про підозру, причому трьом чоловікам судом обрано міри запобіжного заходу. Двоє з них утримуються під вартою, ще один знаходиться під домашнім арештом.

На цьому тижні в рамках досудового розслідування відкритого раніше кримінального провадження правоохоронці вийшли на ще одного фігуранта – виконуючого обов’язки заступника керівника того самого медичного закладу, з якого здійснювалося постачання наркопрепаратів. Встановлено, що посадовець власноруч виписав декілька рецептів сильнодіючого бупренорфіну на імена онкохворих осіб. Проте в подальшому виписані ліки потрапили до наркоторговців.

Зараз посадовцю інкриміновано розтрату бюджетних коштів і відносно нього слідчими відкрито кримінальні провадження за ст. 319 (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин) та ч.2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Досудове слідство у відкритих кримінальних провадженнях триває.