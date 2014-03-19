У Києві за медичною допомогою звернулися ще 27 учасників акцій, з них 16 - госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я.

«Станом на 06:00 19 березня (з початку доби) лікарі «швидкої» надали медичну допомогу 27 особам, з них 16 учасників акцій протесту – госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

Серед причин госпіталізації – закриті черепно-мозкові травми, загострення хронічних хвороб, травми різного характеру.

Загалом з 18 лютого, згідно з оперативною інформацією, до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулися 1402 учасники масових заходів у центрі столиці. Наразі на лікуванні у закладах охорони здоров’я залишаються 135 осіб.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.