Омега-3 жирні кислоти відіграють важливу роль в лікуванні чоловічого безпліддя

Омега-3 жирні кислоти, що містяться в морській рибі, грають важливу роль в лікуванні чоловічого безпліддя, - виявило нове дослідження вчених з Університету Іллінойсу, пише Здоров'я.

Докозагексаєнова кислота перетворює незрілі клітини сперми в суперконкурентні сперматозоїди. У нормальних сперматозоїдів є мембранна структура акросом, яка руйнується прямо перед заплідненням, утворюючи ряд ферментів, що полегшують проникнення сперматозоїда в яйцеклітину.

Вчені з'ясували, що докозагексаєнова кислота, що міститься в жирних сортах морської риби - необхідний елемент для розвитку акросоми, без цієї кислоти сперматозоїд не може запліднити яйцеклітину. Вчені провели експеримент на мишах.