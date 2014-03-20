У Харкові обговорили питання реформування дитячих будинків

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова "Розвиток України", в заході взяли участь представники державних адміністрацій Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей, співробітники дитячих будинків та керівники громадських організацій.

Як зазначила керівник програми «Сирітству - ні!» фонду Дар'я Касьянова, мета круглого столу - обмін досвідом між містами для реформи інтернатної системи, що дасть можливість вивести її на новий рівень, що відповідає потребам українського суспільства.

"Головне завдання спільної роботи соціальних служб, громадських організацій і фонду - збереження біологічної сім'ї дитини, позаяк в Україні особливо гостро стоїть проблема соціального сирітства", - зазначила Касьянова.

Як повідомила керівник Управління Уповноваженого Президента України у справах дитини Людмила Волинець, протягом останніх десяти років в Україні фактично є спадкоємність політики щодо дітей. Як наслідок, сьогодні наповнюваність будинків дитини становить 55%.

"Це дуже позитивно. Утримання дитини в такому закладі є найдорожчим в Україні. Але разом з тим ми сьогодні маємо ненаповнені закладу і невикористаний потенціал людей. Ми можемо і далі не помічати ці очевидні речі. Тоді є ризик втратити кваліфіковані кадри, тому що в якийсь момент буде прийнято не дуже виважене рішення щодо скорочення кадрів. На мій погляд, такі круглі столи - це привід пошуку оптимального рішення поліпшення умов для захисту прав дитини, перебудови системи на ті потреби дитини, які сьогодні вкрай необхідні», - сказала Волинець.

У Харківській області дитячі будинки також потребують реорганізації - перехід від дитячого будинку в класичному розумінні, в установу, де надають послуги батькам, які не можуть без допомоги виховувати своїх дітей. В основному це стосується сімей, які виховують дітей-інвалідів. Такі установи будуть мати весь спектр послуг для допомоги дітям з особливими потребами. У штаті будуть лікарі-реабілітологи, логопеди, психіатри та інші фахівці. Також в цих установах допомогу будуть отримувати і батьки, які зможуть отримати знання, як виховувати таких дітей. На сьогоднішній день в Харківській області працюють чотири будинки дитини та на їх базі вже відкриті групи реабілітації.

За словами директора обласного спеціалізованого дитячого будинку Романа Марабяна, ця установа вже працює за новою схемою - з 60 дітей тільки 18 мають статус "соціальний сирота", решта - це діти з серйозними патологіями.

Фахівці відзначають, що така форма роботи установ вирішить і проблему заповнюваності дитячих будинків, які зараз наполовину порожні через активне усиновлення протягом останніх восьми років. Замість того, щоб закривати заклади такого типу, їх можна перетворити на інтернати, які зможуть допомогти хворим дітям та їх батькам.