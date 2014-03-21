Де в Києві можна безкоштовно зробити флюорографію. Адреси

Таке обстеження дає можливість раннього виявлення захворювань легень, включаючи туберкульоз, а також інших патологій грудної клітки. Виявлення хвороби на ранніх стадіях допомагає вчасно призначити лікування, що є запорукою успішного одужання.

«Протягом 7 років фонд реалізує програму «Зупинимо туберкульоз в Україні». Засновник фонду Рінат Ахметов поставив нам завдання побороти епідемію цього захворювання. Тому ми працюємо системно: покращуємо діагностику, якість послуг у протитуберкульозної сфері, управління, а саме - моніторинг та оцінювання, підвищення кваліфікації лікарів, навчання. Що стосується діагностики, то фонд забезпечує лабораторії сучасним обладнанням, навчає лікарів, впроваджує телемедицину. Також ми вважаємо важливим інформування населення про проблему туберкульозу, основних симптомах, необхідність звернутися до лікаря при їх появі. Цією акцією ми ще раз хочемо закликати людей відповідально ставитися до свого здоров'я», - зазначив Денис Денисенко, керівник програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» фонду Ріната Ахметова.

Всі бажаючі можуть пройти безкоштовне обстеження з 24 по 28 березня за таким графіком:

24 березня

· Південний залізничний вокзал (перед входом), із 10:30 до 18:00 (обід з 13:00 до 14:00).

25 березня

· Південний залізничний вокзал (перед входом), з 09:00 до 18:00 (обід з 13:00 до 14:00).

· Автостанція «Поділ» (вул. Нижній Вал, 15А), з 09:00 до 18:00 (обід з 13:00 до 14:00).

26 березня

· Південний залізничний вокзал (перед входом), з 09:00 до 18:00 (обід з 13:00 до 14:00).

· Центральний автовокзал (просп. Науки, 1/2), з 09:00 до 18:00 (обід з 13:00 до 14:00).

27 і 28 березня

· вул. Хрещатик, 38 (біля Цуму), з 09:00 до 18:00 (обід з 13:00 до 14:00).