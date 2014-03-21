У лікарнях Києва залишаються 126 учасників акцій

У лікарнях Києва залишаються 126 постраждалих учасників масових акцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

Впродовж минулої лікарі «швидкої» надали медичну допомогу 21 особі, з них 13 учасників акцій протесту – госпіталізовано.

Серед причин госпіталізації – закриті черепно-мозкові травми, загострення хронічних хвороб, травми різного характеру, йдеться в повідомленні.

Загалом за період з 18 лютого, згідно з оперативною інформацією, до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулися 1 тис. 440 учасників масових заходів у центрі столиці.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.