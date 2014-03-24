У столиці стартувала щорічна акція з безкоштовного обстеження на туберкульоз

Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з туберкульозом, у столиці стартувала щорічна традиційна акція з безкоштовного анонімного і безпечного обстеження на сучасних пересувних цифрових флюоромобілях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Організатори зауважують, що таке обстеження дає можливість на ранній стадії виявити захворювання легень, зокрема, туберкульоз, а також інші патології грудної клітини. Виявлення хвороби на ранньому етапі допомагає вчасно призначити лікування, що є запорукою успішного одужання.

Так, з 24 до 28 березня усі охочі зможуть пройти безкоштовне обстеження у Києві за таким графіком:

24 березня - на Південному залізничному вокзалі (перед входом), до 18.00.

25 березня – також на Південному залізничному вокзалі (перед входом), з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00) та на автостанції «Поділ» (вул. Нижній Вал, 15-А) в той самий час.

26 березня – також на Південному залізничному вокзалі та Центральному автовокзалі (просп. Науки, 1/2 ), з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00).

27 та 28 березня – на вул. Хрещатик, 38 (біля ЦУМу ), з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00).

Організаторами заходи виступили фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» за підтримки Департаменту охорони здоров’я КМДА в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні».

Загалом медики зазначають, що за підсумками 2013 року в Україні спостерігається стабілізація ситуації з захворюваністю на туберкульоз, зниження показника відбулося лише на 0,3% (2012 рік – 68,1, 2013 – 69,7 на 100 тис. населення) на фоні зниження кількості населення України.

Зростання захворюваності на туберкульоз зареєстровано лише у трьох регіонах України, у тому числі в Києві.