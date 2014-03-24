Пацієнти замісної підтримувальної терапії у Криму можуть лишитись без меддопомоги

Близько 800 наркозалежних в Криму найближчим часом можуть залишитись без замісної підтримуючої терапії у зв'язку з тим, що препарати замісної терапії в Росії заборонені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу менеджер програм політики та адвокації Міжнародного альянсу з питань боротьби з ВІЛ/СНІД в Україні Павло Скала.

За його словами, препаратів замісної терапії - метадону та бупренорфіну - в Криму залишилося максимум на місяць, а в Севастополі всього на тиждень.

Він підкреслив, що з огляду на те, що російське законодавство в галузі медицини не визнає замісну підтримувальну терапію, лікування близько 800 наркозалежних Криму може бути припинено і пацієнти залишаться без допомоги.

Говорячи про це, Скала посилався на слова директора Федеральної служби з контролю за наркотиками РФ Віктора Іванова, який вже заявив, що програми замісної терапії у Криму будуть заморожені.

Таку ситуацію на півострові Скала назвав геноцидом наркозалежних і додав, що відмова у наданні належного лікування згідно з міжнародними домовленостями прирівнюється до катувань.