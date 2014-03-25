З 18 лютого до лікарів швидкої допомоги звернулися 1517 учасників акцій протесту

За період з 10.20 18 лютого до лікарів швидкої допомоги звернулися 1517 учасників акцій протесту у центрі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебувають 124 особи.

У Департаменті охорони здоров’я зауважили, що станом на 6.00 вівторка, 25 березня (з початку доби) лікарі «швидкої» надали допомогу 17 особам, з них 10 учасників масових акцій госпіталізовано. Серед причин госпіталізації: травми, загострення хронічних захворювань, застарілі вогнепальні поранення.