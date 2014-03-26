У столиці госпіталізували ще 11 учасників масових акцій

У Києві за минулу добу госпіталізовано 11 учасників масових акцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я.

«Станом на 6:00 26 березня (з початку доби) до лікарів «швидкої» звернулися за допомогою 11 осіб, усім знадобилася госпіталізація», - йдеться в повідомленні.

Серед причин госпіталізації: перелом скроневої кістки, перитоніт, ангіна, загострення хронічних захворювань.

Загалом за період з 18 лютого до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулися 1 тис. 528 учасників масових заходів у центрі столиці. Наразі на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебувають 115 осіб, поінформували в КМДА.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.