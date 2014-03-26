Оздоровчі заклади Пущі-Водиці розмістили 50 переселенців із Криму

В оздоровчих закладах КП «Київпастранс» у Пущі-Водиці розмістили 50 переселенців із Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА, зазначивши, що столична влада продовжує роботу з організації тимчасового поселення мешканців АР Крим, які виявили бажання покинути окуповану територію.

Так, станом на 25 березня за направленням Департаменту соціальної політики було поселено 50 осіб у приміщення житлових об’єктів КП «Київпастранс» у Пуща-Водиці.

Загалом комунальне підприємство підготувало 40 кімнат, де можуть розміститися переселенці, а саме: 22 кімнати місткістю 2-3 особи в оздоровчо-культурному комплексі за адресою: вул. Юнкерова, 9/13; 18 кімнат місткістю 3-4 особи в дитячому заміському таборі відпочинку за адресою: вул. Юнкерова, 14 (2 корпус).

Крім того, як повідомили в КП «Київпастранс», для поселених громадян в їдальні оздоровчо-культурного комплексу організовано триразове харчування.

У КМДА також нагадують, що зв’язатися з Міським координаційним центром для допомоги біженцям із Криму можна за телефонами: (044) 497-57-15; (044) 404-33-20.

Телефонні дзвінки від киян та мешканців АРК щодо розміщення, тимчасового проживання, надання медичної та іншої допомоги в оперативному режимі приймає Контактний центр міста Києва за коротким номером 15-51 та номером (044) 205-73-37 (з мобільного).