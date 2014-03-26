Хмельниччина прийняла мешканців дитбудинку сімейного типу з окупованого Криму

У Славуті Хмельницької області розмістили мешканців дитячого будинку сімейного типу, які переїхали з окупованої кримської території.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник обласної служби у справах дітей Ніна Магур.

За її словами, з Криму приїхало шестеро всиновлених дітей віком від 2 до 9 років та двоє батьків.

«Для мешканців дитячого будинку сімейного типу міська влада Славути винайняла трикімнатну квартину і зобов’язалася сплачувати за оренду житла”, - зазначила вона.

Магур пояснила, що кримські переселенці є громадянами України.

«У Криму їх чітко поставили перед фактом: або ви йдете до Росії, або забираєтеся з цієї території. Ця сім’я не захотіла жити в Росії”, - зазначила вона.

Крім цього, обласною службою у справах дітей вивчається питання щодо розміщення на території Хмельниччини ще одного дитячого будинку сімейного типу, який має намір переїхати з Криму.

Як повідомляв УНІАН, вчора директор департаменту соціального захисту населення Хмельницької ОДА Світлана Лукомська заявила, що Хмельницька область має можливість для розселення понад 1,3 тис. кримчан.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій області нараховується 19 дитячих будинків сімейного типу і 103 прийомні сім’ї, в яких виховується 369 дітей.