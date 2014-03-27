Львівщина: працівники підприємства госпіталізовані через отруєння невідомою речовиною

На Львівщині шість працівників одного із ТзОВ Яворівського району госпіталізовано з діагнозом «отруєння випарами невідомої речовини».

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, надзвичайна подія сталася 26 березня на території одного з ТзОВ у селі Жорниська Яворівського району.

Як зазначається у повідомленні, о 16.45 в приймальне відділення Новояворівської районної лікарні з діагнозом «отруєння випарами невідомої речовини» поступило шість працівників ТзОВ, які проводили інвентаризацію складських приміщень підприємства, в яких зберігалась тарна сировина у поліетиленових мішках.

«Постраждалим, а це п’ять чоловіків і одна жінка, віком від 20 до 35 років, надається медична допомога. Загрози життю потерпілим немає. Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка», - зазначається у повідомленні.

Як зазначили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, за попередніми даними, напередодні в складських приміщеннях проводилася дератизація, що могло стати однією з причин масового отруєння працівників підприємства.