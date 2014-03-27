Львівщина: на медичний облік взято 208 осіб, які прибули з Криму

На Львівщині на медичний облік взято 208 осіб, які прибули з Криму на тимчасове проживання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації, в області створено оперативний штаб з питань розміщення сімей, які тимчасово переселяються з Криму. Зокрема, для всіх сімей організовано медичне обстеження місцевими лікувальними закладами. На медичний облік вже взято 208 осіб (85 в міських і 123 в районних закладах охорони здоров’я). За медичною допомогою звернулось 34 особи, які прибули з Криму. Три сім’ї, у тому числі двоє дітей, проліковано в стаціонарних умовах міських лікувальних закладів.

За даними закладів охорони здоров’я, взято на облік 5 вагітних жінок, які прибули з Криму. У Дрогобицькому пологовому будинку в сім’ях кримських татар народилося двоє дітей. За сім’ями, у складі яких є немовлята, закріплені патронатні служби. П’ятьом сім’ям, які тимчасово переїхали з Криму на Львівщину, надається психологічна допомога, інформує прес-служба ОДА.