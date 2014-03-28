У санаторіях Одеси розміщено більш як 70 кримчан

У санаторії Одеси розміщено 73 кримчани – військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, військовослужбовців і члени їхніх сімей розміщені в санаторії «Аркадія».

«Одеська міська влада однією з перших в країні почала сприяти в розміщенні військовослужбовців, які переїхали з Криму на континентальну частину України. Станом на 27 березня в одеському санаторії «Аркадія» розміщені 73 військовослужбовці Державної прикордонної служби і члени їхніх сімей. Серед них 5 дітей дошкільного віку», - повідомили в департаменті.

В департаменті також повідомили, що надалі прикордонники зі своїми сім'ями будуть передислоковані до постійних місць несення служби.