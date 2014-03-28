У Києві за добу за меддопомогу звернулися 19 учасників масових заходів
15:23, 28 березня 2014Новини регіонів
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Станом на 6 ранку 28 березня (з початку доби) до лікарів «швидкої» звернулися за допомогою 19 учасників масових акцій, з них 17 осіб – госпіталізовано
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації.
За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, серед причин госпіталізації: закрита черепно-мозкова травма, стан після вогнепального поранення, серцево-судинні захворювання, судоми різного ґенезу, загострення хронічних захворювань.
Загалом за період з 18 лютого згідно з оперативною інформацією, до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулися 1564 учасники масових заходів у центрі столиці. Наразі на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебуває 121 особа.
Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.
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