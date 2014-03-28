У Києві за добу за меддопомогу звернулися 19 учасників масових заходів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, серед причин госпіталізації: закрита черепно-мозкова травма, стан після вогнепального поранення, серцево-судинні захворювання, судоми різного ґенезу, загострення хронічних захворювань.

Загалом за період з 18 лютого згідно з оперативною інформацією, до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулися 1564 учасники масових заходів у центрі столиці. Наразі на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебуває 121 особа.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.