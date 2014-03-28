У Києві на станції метро “Театральна” жінка народила дівчинку

У Києві на станції метро “Театральна” сьогодні вдень жінка народила дівчинку.

Як повідомила УНІАН прес-офіцер Наталія Керницька, “приємний інцидент” трапився сьогодні о 14.05.

Жінка 1985 року народження, яка проживає в Києві, разом із 11-річною донькою прямувала до батьків у Таращанський район, коли раптово у неї почалися пологи. Жінка змогла дістатися по ескалатору до кімнати міліції, де двоє співробітників разом із працівницями метрополітену прийняли пологи. Після цього новонароджену та матір передали бригаді швидкої допомоги, яка прибула за викликом.

Як зазначила Керницька, дитина народилася здоровою.