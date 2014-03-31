В Одесі почала діяти служба екстреної психологічної допомоги

Як повідомили УНІАН у МОЗ, ініційована активістами громадської ради при Одеській облдержадміністрації та при консультативній допомозі й фаховому супроводі спеціалістів обласної психіатричної та соціальної служб, в Одесі організовано надання соціально-психологічної підтримки через політичні події у Україні.

Одесити, які відчувають тривогу, непевність, мають особисті проблеми, з якими хочуть поділитися, порадитися, можуть звертатися за телефонами: (048) 783-83-84 та (094) 94-123-84.