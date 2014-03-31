У Житомирі жінка з Севастополя народила трійню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив головний лікар Житомирського обласного перинатального центру Юрій Вайсберг.

За його словами, "на Житомирщині вперше за два роки народилася трійня".

Троє немовлят народилося 28 березня близько 14:00 у Житомирському обласному перинатальному центрі, мамою стала Лариса Кожербаєва з Севастополя.

Сім’я поповнилася двома дівчатками й одним хлопчиком. Вага кожного немовляти – понад 2 кг, зріст – від 45 до 50 см. «Хлопчик буде Єгором, а дівчатка – Лізою і Настею», – поділилася планами щодо імен для новонароджених породілля.

Вона також розповіла, що навіть і не очікувала народити одразу троє немовлят. Під час ультразвукового дослідження лікарі виявляли лише двох діток, однак матір рада подарунку долі.

Породіллю та немовлят у перинатальному центрі відвідали керівники області і преса.

Чиновники бажали Кожербаєвій та новонародженим міцного здоров’я, родинного благополуччя та щастя, подарували сім’ї теплі ковдри та візочки. Обласна влада пообіцяла слідкувати за долею цієї родини.

Для Кожербаєвої народження трійні – це вже треті її пологи. Так, вона має чотирнадцятирічного сина і шестирічну доньку.

У Житомирі тепер вже багатодітна мати разом зі своєю сім’єю проживає вже близько року. Із Севастополя вони переїхали ще до подій у Криму, пов’язаних з російської інтервенцією. Однак, за її словами, вже тоді в місті було не спокійно. Кожербаєва зазначила, що "військова агресія на півострові стала приводом шукати більш безпечне місце проживання, яким і став Житомир". Зараз сім’я винаймає помешкання у Житомирі. Але, попри труднощі, мають намір надалі облаштовувати свій побут саме тут, тому родина розраховує на підтримку місцевої влади щодо отримання житла.

Разом з тим, породілля розповіла журналістам, що дуже переймається ситуацією у рідному Севастополі. Адже її чоловік – корінний севастополець. Сама ж вона – родом із міста Новий Буг Миколаївської області. Жодних родичів у Житомирі подружжя немає. Чоловік її наразі працює муляром в одній із фірм. Сама ж Кожербаєва за фахом технік-електрик, але до народження трійні деякий час працювала кухарем у їдальні. Старший син залишився у Севастополі зі своїм батьком - колишнім чоловіком Лариси, а шестирічна донька до першого класу піде вже в Житомирі.

Як повідомили УНІАН у Житомирській ОДА, за статистикою, народження трійні – це один випадок на сто тисяч пологів. Останній такий на Житомирщині зафіксовано у 2011-му році.