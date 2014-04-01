Розпочав роботу Львівський медичний форум

У Львові розпочали роботу традиційні Львівський медичний форум, XX ювілейна медична виставка ГалМЕД: «Здоров’я і довголіття» та V спеціалізована виставка «Стоматологічний ярмарок», які проводяться за підтримки Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у рамках медичного форуму відбудеться низка заходів: науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, під час яких учасники матимуть змогу обмінятись досвідом, думками та своїми враженнями, насамперед, в контексті реформування охорони здоров’я.

Заходи форуму розпочались із науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування системи охорони здоров’я», участь у якій взяли понад 300 фахівців галузі.