У Києві захворюваність на грип та ГРВІ знизилася

Про це УНІАН повідомили в Державній санітарно-епідеміологічній службі України.

В повідомленні зазначається, що найбільше хворіли на грип та ГРВІ діти віком від 0 до 4 років та 5-14 років, їх питома вага у віковому розподілі, займає 52,7 % та 41,6% відповідно.

За інформацією Головного управління Держсанепідслужби, у м. Києві з 24 по 30 березня 2014 року на грип та ГРВІ захворіло 15943 особи, з них 9633 (60,4%) становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (на 10 тисяч населення) склав 56,6, що нижче епідемічного порогу даного тижня (епідпоріг 102,7) на 44%

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Шевченківському, а найменший – у Печерському районі міста.