В Олександрівській лікарні Києва пройде щорічна акція - «День здоров’я»

Традиція проводити цю акцію започаткована у березні 2011 року.

Щорічно у «День здоров’я» більш як 2000 пересічних киян отримують можливість проконсультуватися у висококваліфікованих лікарів, співробітників кафедр, завідувачів відділень та фахівців вищої кваліфікаційної категорії за фахом:

Кардіологія

Ревматологія

Неврологія

Дерматологія

Нефрологія

Терапія

Інфекційні хвороби

Ендокринологія

Загальна хірургія

Судинна хірургія

Нейрохірургія

ЛОР

Офтальмологія

Гінекологія

Урологія

Психотерапія

Прийом спеціалістів 5 квітня з 09.00 до 15.00 години за адресою: м.Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус 4 (консультативна поліклініка)

Додаткова інформація за телефоном: 234-73-64 (реєстратура поліклініки)