В Олександрівській лікарні Києва пройде щорічна акція - «День здоров’я»
09:00, 03 квітня 2014Новини регіонів
1
Мета акції – забезпечити доступність якісної медичної допомоги для населення м. Києва
Традиція проводити цю акцію започаткована у березні 2011 року.
Щорічно у «День здоров’я» більш як 2000 пересічних киян отримують можливість проконсультуватися у висококваліфікованих лікарів, співробітників кафедр, завідувачів відділень та фахівців вищої кваліфікаційної категорії за фахом:
Кардіологія
Ревматологія
Неврологія
Дерматологія
Нефрологія
Терапія
Інфекційні хвороби
Ендокринологія
Загальна хірургія
Судинна хірургія
Нейрохірургія
ЛОР
Офтальмологія
Гінекологія
Урологія
Психотерапія
Прийом спеціалістів 5 квітня з 09.00 до 15.00 години за адресою: м.Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус 4 (консультативна поліклініка)
Додаткова інформація за телефоном: 234-73-64 (реєстратура поліклініки)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter