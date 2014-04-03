Миколаївщина: госпіталізовано 8 малят, які отруїлися їжею у дитсадку

У смт Братське Миколаївської області з 22 березня по 2 квітня з дитсадка «Веселка» до інфекційного відділення центральної районної лікарні, з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» було госпіталізовано 8 дітей.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня важкості.

Фахівці районної СЕС в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Подія знаходиться під контролем Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.