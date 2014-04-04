Миколаївщина: санітарний лікар вважає, що діти в Братському отруїлися не в дитсадку, а в сім'ї

Про це кореспонденту УНІАН повідомив Олександр Ігнатенко, заступник начальника Головного управління Держсанепідслужби в Миколаївській області.

За його словами, співробітники управління сьогодні працювали в дитячому навчальному закладі в Братському, проводили огляди дітей, які потрапили до лікарні з харчовим отруєнням, повністю обстежували весь персонал дитячого садка, який відвідують ці діти, а також узяли змиви з обладнання, двічі провели дезінфекцію.

Ігнатенко зазначив, що виявити джерело зараження буде дуже проблематично.

«Якби це йшло з садка, був би одномоментний спалах, і до лікарні протягом доби потрапило б відразу 20-30 людей. А потім ще через півтори доби додавалися б хворі, - говорить Ігнатенко. - А в даному випадку все розтягнуто в часі, це побутовий шлях зараження, це недотримання гігієнічних норм, правил. Щоб визначити джерело, знадобиться ще не один день».

За словами санітарного лікаря, перша дитина захворіла ще 17 березня.

Як пояснив Ігнатенко, «батьки звернулися до лікарні. Спочатку дитині поставили гастроентероколіт, а потім діагноз змінили на функціональний розлад шлунку. Фактично виписали її з лікарні без обстеження! Це взагалі неподобство! Дитина пішла в садок. 17, 22, 24 березня теж поступали діти з отруєнням. А в садку йде реконструкція. Неповне відвідування, тому створено зведені групи. Тут контактно-побутовий шлях, вони в садку почали заражати один одного».

На сьогодні діагноз «сальмонельоз» підтверджено у двох діток - сестри й брата з однієї сім'ї. Решту семеро дітей віком від 2 до 6 років, які перебувають зараз у лікарні, ще обстежують. Їхній стан задовільний. Поки їм поставлено діагноз «гострий гастроентероколіт».

Серед дітей, які відвідують дитячий садок і яких оглянули лікарі, не виявлено таких, хто потребує госпіталізації. Ситуація в дитячому садку контрольована, зазначив Ігнатенко.

Як повідомляв УНІАН, у смт Братське Миколаївської області з 22 березня по 2 квітня з дитсадка «Веселка» до інфекційного відділення центральної районної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» було госпіталізовано 8 дітей. Госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. Фахівці районної СЕС у вогнищі захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.