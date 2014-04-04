У Києві вилучено партію психотропів вартістю 1,5 млн грн

У Києві правоохоронці вилучили партію психотропних речовин вартістю близько 1,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, співробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Печерського районного управління міліції перекрили міжрегіональний канал надходження психотропних засобів на територію столиці. Заборонені у вільному обігу речовини завозилися до Києва із Запорізької області з метою подальшого збуту.

Міліціонери отримали оперативну інформацію про те, що в одній зі столичних багатоповерхівок відбуваються протиправні діяння, пов'язані з обігом наркотиків. Щоб задокументувати дії зловмисників, працівниками правоохоронних органів була проведена низка негласних слідчих дій. Під час обшуку за вказаною адресою міліціонери затримали трьох учасників злочинної групи віком 21, 22 та 24 роки. Молодики приїхали із Запоріжжя до Києва, де упродовж місяця винаймали квартиру по вулиці Анни Ахматової.

У квартирі оперативники вилучили 500 грам «Метадону», розфасованого в поліетиленові пакетики, понад 1 тис. пігулок «Сонат», приблизно 2 тис. пігулок «Димедролу» в блістерах, 2 прилади для зважування та фасування цих сильнодіючих лікарських засобів.

Окрім цього, в ході огляду автомобіля, що належить одному з фігурантів, було виявлено 23 згортки з фольги, в яких також були психотропні речовини.

Всі відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Печерського райуправління столичної міліції. Слідство триває.