Черкащина: медики перерахували українській армії понад 235 тис грн

Працівники черкаських медичних закладів та колектив департаменту охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації перерахували одноденний заробіток за березень на потреби Збройних Сил України. Загальна сума перерахувань склала більше 235 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, на частину із цієї суми - 136,5 тис. грн - придбають бронежилети для прикордонників Навчального центру підготовки молодших спеціалістів «Оршанець» Держприкордонслужби. Ці кошти були перераховані колективами департаменту охорони здоров’я ОДА, обласних онкодиспансеру та стоматполіклініки, протитуберкульозного диспансеру, центру медико-соціальної експертизи. А одноденний заробіток працівників обласної лікарні - 98,6 тис. грн - перерахують на рахунок ЗСУ.