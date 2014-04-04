14 сімей з Криму та Севастополя звернулися за соцдопомогою у Черкаській області
16:10, 04 квітня 2014Новини регіонів
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До органів Пенсійного фонду України в області надійшли заяви від 35 осіб з приводу отримання пенсії
Фото: crimea.comments.ua
У Черкаській області станом на 3 квітня за призначенням державної соціальної допомоги до управлінь соцзахисту населення області звернулося 14 сімей з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, по всіх зверненнях підготовлено запити за місцем реєстрації з проханням вислати особові справи для призначення соціальної допомоги за тимчасовим місцем перебування. Окрім того, до органів Пенсійного фонду України в області надійшли заяви від 35 осіб з приводу отримання пенсії.
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