14 сімей з Криму та Севастополя звернулися за соцдопомогою у Черкаській області

У Черкаській області станом на 3 квітня за призначенням державної соціальної допомоги до управлінь соцзахисту населення області звернулося 14 сімей з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, по всіх зверненнях підготовлено запити за місцем реєстрації з проханням вислати особові справи для призначення соціальної допомоги за тимчасовим місцем перебування. Окрім того, до органів Пенсійного фонду України в області надійшли заяви від 35 осіб з приводу отримання пенсії.