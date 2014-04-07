Стадіони Києва впровадили нову послугу для незрячих вболівальників

Керівництво Національного спортивного комплексу та Державного концерну «Спортивні арени України» разом з представниками столичної команди представили нову доступну послугу на стадіоні - трансляція з допомогою спеціального обладнання аудіо-описового коментаря матчу для незрячих уболівальників і фанатів з проблемами зору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСК «Олімпійський», спільна з Центром доступу до футболу в Європі (CAFE) ініціатива - це «чудова можливість показати, чого ми досягли і що робимо для вболівальників з проблемами зору».

«Так, 22 березня під час матчу між київським «Динамо» і запорізьким «Металлургом», «Олімпійський» вперше надав дану послугу вболівальникам на території арени», - зазначили в прес-службі.