У Харкові за меддопомогою після вчорашніх зіткнень звернулися 6 активістів Євромайдану

У Харкові за меддопомогою звернулися шестеро активістів Євромайдану, які вчора, 6 квітня, біля театру ім. Т. Шевченка брали участь у конфлікті з антимайданівцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам активістка Євромайдану Вікторія Булавіна.

«У 4-й лікарні невідкладної допомоги опинилися мінімум шестеро людей (всього постраждали - близько 20), але до 21.30 усі з лікарні виїхали. Підбиті очі, вибиті зуби, у двох - струс мозку. Але стан у хлопців бадьорий (є фотографії, але хлопці попросили, щоб я їх не публікувала, за винятком однієї людини)», - написала Булавіна.

Вона додала, що постраждалі не є активістами «Правого сектора», про що раніше повідомили деякі українські ЗМІ.

«З'явилася інформація про те, що учасників «Правого сектора» змусили поповзти на колінах. Такий факт був, хлопці повзали, так. Але вони не з «Правого сектора», так стверджують ті хлопці, які опинилися в лікарні, яких побили найбільше», - повідомила активістка.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 квітня, на вулиці Сумській біля театру ім. Т. Шевченка близько 20 активістів Євромайдану оточила майже тисяча активістів Антимайдану. Натовп вимагав видати євромайданівців для самосуду. Працівники міліції близько півтори годин стримували натиск і виводили активістів із оточення.