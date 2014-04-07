Понад 500 активістів Євромайдану пройшли медичне обстеження

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, усім активістам виміряли артеріальний тиск та рівень цукру в крові. 150-ти особам зробили електрокардіографічне обстеження з подальшою консультацією лікаря-кардіолога. 95 осіб пройшли флюорографію. За скаргами на стан свого здоров’я 16 осіб отримали консультацію лікаря-фтизіатра Київської міської туберкульозної лікарні №1. Серед 95 обстежених на флюорографі відкритої форми туберкульозу не виявлено, йдеться в повідомленні.

Перебіг акції особисто контролював головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка, який з головної сцени Євромайдану закликав активістів, мешканців та гостей столиці відповідально ставитись до свого здоров’я.

«Україні потрібні здорові патріоти, саме тому дана соціальна акція призначена для активістів Євромайдану. Ми не збираємось зупинятись на досягнутому і плануємо охопити подібними «днями здоров’я» якомога більше соціальних груп, зокрема, мешканців АР Крим, які на даний момент проживають у столиці», – зазначив Стойка.

В КМДА інформують, що з нагоди відзначення Всесвітнього дня здоров’я у столичних медичних закладах протягом тижня триватимуть різноманітні заходи та акції.

Крім того, міська влада повідомляє, що станом на 6.00 7 квітня за добу лікарі «швидкої» надали медичну допомогу 15 учасникам масових акцій, з них 12 осіб – госпіталізовано.

Серед причин госпіталізації: серцево-судинні захворювання, інфіковані рани, застудні захворювання.

Загалом за період з 18 лютого до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулися 1 тис. 712 учасників масових заходів у центрі столиці. Зараз на лікуванні у закладах охорони здоров’я залишаються 117 осіб.