Дніпропетровська ОДА запровадить “антидепресивну” програму для населення
18:08, 07 квітня 2014Новини регіонів
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Щосуботи та неділі в усіх містах Дніпропетровщини на відкритих майданчиках проводитимуться виступи симфонічних оркестрів та різних творчих колективів
Дніпропетровська облдержадміністрація найближчим часом запровадить в області “антидепресивну” культурно-спортивну програму для населення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив в.о. заступника голови ОДА Борис Філатов.
За його словами, щосуботи та неділі в усіх містах Дніпропетровщини на відкритих майданчиках проводитимуться виступи симфонічних оркестрів та різних творчих колективів. Також паралельно будуть організовані різноманітні спортивні змагання для жителів регіону.
“Представники різних політичних поглядів, у тому числі, мають змагатися у спорті, а не перекрикувати один одного на майданах”, - зазначив Філатов.
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