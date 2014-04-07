Дніпропетровська ОДА запровадить “антидепресивну” програму для населення

18:08, 07 квітня 2014
Новини регіонів
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Щосуботи та неділі в усіх містах Дніпропетровщини на відкритих майданчиках проводитимуться виступи симфонічних оркестрів та різних творчих колективів

Дніпропетровська облдержадміністрація найближчим часом запровадить в області “антидепресивну” культурно-спортивну програму для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив в.о. заступника голови ОДА Борис Філатов.

За його словами, щосуботи та неділі в усіх містах Дніпропетровщини на відкритих майданчиках проводитимуться виступи симфонічних оркестрів та різних творчих колективів. Також паралельно будуть організовані різноманітні спортивні змагання для жителів регіону.

“Представники різних політичних поглядів, у тому числі, мають змагатися у спорті, а не перекрикувати один одного на майданах”, - зазначив Філатов.

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