Олександрівська лікарня Києва перерахувала одноденний заробіток Збройним Силам

Колектив Олександрівської клінічної лікарні міста Києва перерахував одноденний заробіток на рахунок Міністерства оборони України.

Олександрівська клінічна лікарня є одним з найстаріших медичних закладів України. Її лікарі, які вже давно на заслуженому відпочинку, не на словах знають, що таке війна і військові дії. Зокрема, під час німецької окупації ця лікарня була госпіталем, в якому врятовано життя тисячам солдат.

Сьогодні в Олександрівській лікарні працює понад дві тисячі медичних працівників. Колектив лікарні з перших днів загострення політичної ситуації в країні розділяє занепокоєння більшості її громадян.

“Ми зобов’язані допомогти зараз українським солдатам не лише морально, але й фінансово, - наголошує головний лікар Олександрівської клінічної лікарні міста Києва Р.Василишин. - Є старе і мудре прислів’я: якщо країна не годуватиме свою армію, то їй доведеться годувати армію супротивника. На загальних колективних зборах ми ухвалили рішення перерахувати одноденний заробіток на рахунок Міністерства оборони України. Ми закликаємо всю медичну спільноту України підтримати нашу ініціативу та перерахувати частину заробітної плати на рахунок Міністерства оборони, а також звертаємося до всіх підприємців, бізнесменів та просто не байдужих людей приєднатися до цієї ініціативи і підтримати наші збройні сили”.