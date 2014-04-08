Оприлюднено причини масового отруєння курми зі львівського супермаркету

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, посилаючись на результати досудового розслідування обставин отруєння, яке було завершено нещодавно.

Як засвідчили результати експертиз, причиною госпіталізації потерпілих стала наявність у цій продукції небезпечних мікроорганізмів, а саме бактерій роду сальмонела.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що до продажу таку партію курей-гриль, без жодного контролю за дотриманням санітарних норм та технологічного процесу приготування й зберігання, допустив завідувач відділу кулінарії зазначеного торгівельного об’єкта. Вказаному посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки», - зазначається у повідомленні прокуратури.

Кримінальне провадження із обвинувальним актом стосовно останнього затверджено та скеровано на розгляд суду прокуратурою Львівської області.

Як повідомляв УНІАН, 25-30 жовтня до медичних закладів Львівської, Волинської та Хмельницької областей, з попередніми діагнозами «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція» було госпіталізовано 32 особи, в тому числі 4 дітей: жителів міста Львова, міста Виннники, селища Брюховичі Львівської міської ради, села Чернихів Самбірського району, села Липівці Перемишлянського району, села Муроване Пустомитівського району Львівської області, міста Нововолинськ Волинської області, міста Славута, міста Нетішин Хмельницької області.