У Києві за добу лікарі надали меддопомогу 11 учасникам масових акцій

Протягом минулої доби до лікарів «швидкої» звернулися за допомогою 11 учасників масових акцій, з них 8 осіб – госпіталізовано.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, серед причин госпіталізації: легеневі захворювання, загострення хронічних захворювань, гостре порушення мозкового кровообігу, травми.

Загалом за період з 10:20 18 лютого до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулися 1748 учасників масових заходів у центрі столиці. Зараз на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебуває 95 осіб.