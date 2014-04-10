Запоріжжя: міліціонер організував канал постачання психотропів з Азії

У Запоріжжі співробітники Управління СБУ в області затримали співробітника Запорізького главку міліції за підозрою в організації поставок психотропних засобів з Азії.

Інформацію про це сьогодні УНІАН офіційно підтвердили в прес-центрі УСБУ в Запорізькій області.

«5 квітня в Запоріжжі співробітники СБУ в результаті спецоперації затримали 33-річного співробітника ГУ МВС України в Запорізькій області, який організував контрабандний канал поставок в Україну психотропної речовини «MDPBP», яка за своєю дією схожа з амфетаміном», - повідомили в УСБУ в Запорізькій області.

За даними прес-центру відомства, співробітника міліції затримали на місці злочину – у момент отримання 0,5 кг психотропної речовини.

«Психотроп надійшов в Україну з Китаю під виглядом посилки, відправленої через міжнародну поштову службу. Одержав «посилку» - 42-річний житель Запоріжжя – кур'єр, який не знав про її вміст і передав її організаторові каналу», - повідомили в прес-центрі.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів») КК України.

Співробітника міліції – організатора каналу поставок в Україну MDPBP узято під варту.