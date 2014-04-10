У медичні установи Київщини передали нові автомобілі екстреної допомоги

У медичні установи Київщини передали 20 нових автомобілів екстреної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-відділі Київської обласної державної адміністрації, автомобілі отримали медустанови у Фастові, Обухові Білій Церкві, Борисполі, Переяслав-Хмельницькому.

За розподілом Міністерства охорони здоров’я України на Київщину всього виділено 54 автомобілі.

Як заявив під час передачі авто голова Київської облдержадміністрації Володимир Шандра, упродовж місяця ще 38 «швидких» будуть передані до медичних установ області.

В каретах екстреної допомоги класу В можна здійснювати інтенсивну терапію в дорозі. Авто укомплектовані сучасним медичним обладнанням: електрокардіографом, монітором життєвих функцій, дефібрилятором, апаратом для підігріву крові, шприцевими насосами, приладами для вимірювання кисню в крові, глюкометром, а також м'якими та жорсткими ношами, великим набором пневмошин та інших пристроїв для фіксації при пошкодження хребта та кінцівок.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році МОЗ України закупило 1412 автомобілі швидкої медичної допомоги різних типів (А, В і С) на загальну суму 921,4 млн грн. Це 143 реанімобілів типу С, 1063 авто екстреної медичної допомоги типу В, 206 машин «швидкої» типу А2.