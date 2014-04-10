У Львові затримали двох малолітніх наркокур’єрів

У Львові співробітники Державної служби охорони затримали двох підлітків, які намагалися маршрутним таксі передати пакунок з наркотиками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСО при ГУ МВС України у Львівській області, до працівників міліції цього тижня звернувся водій маршрутного таксі «Львів-Сокаль», який повідомив, що до нього на львівському автовокзалі підійшло двоє підлітків з проханням взяти передачу і доставити її в один із населених пунктів області по ходу маршруту. У водія викликала підозру «передача»: поліетиленовий пакет наповнений гранулами чорного кольору подібними до наркотичної речовини.

На місце події прибули працівники групи затримання Державної служби охорони Львова, які затримали двох підлітків тринадцяти та чотирнадцяти років, мешканців Житомирської та Тернопільської областей.

Вилучену речовину направлено в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Львівщини.

Дана подія зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

За вчинення даного злочину передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Походження наркотичної речовини та «маршрут наркотрафіку» розслідується.