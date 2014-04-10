У школи і дитсадки Львівщини влаштовані 158 дітей з Криму

У загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади Львівщини станом на 8 квітня влаштовані на навчання 158 дітей з Криму. Ще один учень навчається в ліцеї.

Про це повідомив УНІАН в.о. директора департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Роман Бабій.

Він розповів, що 69 дітей влаштовано в навчальні заклади Львова, 14 кримчан навчаються у школах міста Дрогобича, 18 - у школах Золочівського та Пустомитівського районів.

Також Бабій зауважив, що триває процес оформлення на навчання кримських студентів до вишів області. Зокрема, вже зареєстровано 276 студентів, які хочуть продовжити навчання у Львівській області, з них 152 – вже приступили до навчання.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта із статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

За даними департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації станом на 8 квітня до зголосилося переїхати на тимчасове проживання 2166 жителів Криму виявили бажання переїхати на тимчасове проживання до Львівської області, з них 1091 – дорослі, 1075 – діти.