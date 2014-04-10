Сумська область отримала 15 нових автомобілів швидкої медичної допомоги

Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за рахунок коштів державного бюджету отримав першу партію санітарних автомобілів швидкої медичної допомоги типу В на базі Peugeot Boxer у кількості 15 одиниць.

Про це УНІАН повідомив новий начальник управління охорони здоров'я Сумської ОДА Сергій Бутенко.

За його словами, автомобілі повністю оснащені медичною апаратурою, імобілізаційним обладнанням та виробами медичного призначення для надання невідкладної допомоги хворим та постраждалим в надзвичайних ситуаціях у відповідності з Національним стандартом України.

«У понеділок 14 квітня плануємо отримати ще 16 автомобілів швидкої медичної допомоги, з них 3 – реанімобілі також на базі Peugeot Boxer. В найближчий час санітарні автомобілі будуть розподілені по лікувальним закладам міста Суми та в районах області», – відзначив Бутенко.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році МОЗ України закупило 1 тис. 412 автомобілі швидкої медичної допомоги різних типів (А, В і С) на загальну суму 921,4 млн грн. Це - 143 реанімобілів типу С, 1 тис. 063 авто екстреної медичної допомоги типу В, 206 машин «швидкої» типу А2. Серед закуплених карет «швидкої» – якісні авто швидкої медичної допомоги на базі автомобілів ГАЗ 32213 та «Peugeot Boxer».