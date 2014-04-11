У Черкасах глухі діти мовою жестів виконали гімн України

У Черкасах діти із вадами слуху - вихованці Черкаського навчально-виховного об’єднання «Дошкільний навчальний заклад - спеціальна загальноосвітня школа №37» за допомогою емоцій та жестів виконали гімн України.

Як передає кореспондент УНІАН, викладачі цієї спецшколи виклали відео виконання Гімну на Youtube. За добу це зворушливе відео вже переглянули понад 1000 користувачів.

Як розповідають самі педагоги цієї спецшколи, у виконанні гімну України взяло участь понад 50 дітей різного віку. Гімн діти виконували перед входом до школи. Таким чином, ці вони мовою жестів висловили своє ставлення до подій, які відбуваються в Україні.