У Харкові в лікарні залишаються восьмеро постраждалих учасників мітингу Євромайдану, на яких вчора, 13 квітня, напали прихильники федералізації.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на головного лікаря Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова Олену Ковальову.

За її даними, вчора до лікарні загалом звернулося 14 чоловік. На даний момент в лікувальному закладі залишилося 8 пацієнтів, постраждалих в зіткненнях. Всі вони - в станах від задовільного до середньої тяжкості. У тяжкому або критичному стані постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня у Харкові активісти Антимайдану з бітами та в масках напали на учасників мітингу Євромайдану, які розходилися зі свого мітингу. Внаслідок нападу постраждало близько 50 осіб, в тому числі один працівник міліції.