У Києві до пляжного сезону цього року готуватимуть 11 міських пляжів

У Києві до пляжного сезону цього року готуватимуть 11 міських централізованих пляжів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації.

Також, за умов виконання комплексу заходів із благоустрою та відповідного облаштування, відпочинок з купанням буде дозволено на 14 об’єктах.

За словами директора КП «Плесо» Павла Походія, підготовка до початку купального сезону має завершитись до 10-15 травня.

Він повідомив також, що відповідно до очікуваних прогнозів Укргідрометцентру, у період весняного водопілля ніяких підтоплень або затоплень на територіях пляжів, споруд, чи заплавних зон в цьому році не очікується. Це дозволить скоротити витрати на заходи щодо запобігання епідемічним ускладненням.

Окрему увагу, під час наради, приділине питанню наявності балансоутримувачів столичних водойм. Наразі близько 200 об’єктів є без господарів. Саме тому голова КМДА Володимир Бондаренко дав доручення своєму першому заступнику Богдану Дубасу забезпечити оперативне вирішення цього питання та протягом місця провести належний облік водойм з визначенням господарника.

Крім того, повідомляють в КМДА, очільник міськдержадміністрації ініціював створення літніх дитячих навчальних секцій з плавання на базі діючих спеціалізованих клубів за місцем проживання, гуртків та шкільних басейнів.

«У столиці на має бути безгоспних прибережних зон та водойм. Ми повинні сформувати чітку структуру їхнього підпорядкування. Адже це дозволить організувати безпеку на воді. Також слід постійно проводити рейди у місцях, заборонених для купання, особливу увагу звертати на дітей, які знаходяться без догляду дорослих», – зазначив Бондаренко.