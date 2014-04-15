У Львові подружжя з двома дітьми отруїлися невідомою речовиною

У Львові молоде подружжя з двома дітьми госпіталізовано в лікарню з діагнозом отруєння не харчового походження.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, надзвичайна подія сталася 14 квітня у місті Львові.

Як зазначається у повідомленні, о 21.16 у квартирі на 3-му поверсі 4-х поверхового житлового будинку на вулиці Староєврейській отруїлись та були госпіталізовані в стані середньої важкості чотири особи, у тому числі двоє дітей.

Постраждалих, чоловіка та дружину віком 41-го та 37-ми років, а також їх двох дітей віком 16-ти та 10 років, госпіталізовано у реанімації Львівської обласної клінічної лікарні та Львівської міської дитячої лікарні.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» перевірено наявність тяги і справність газових приладів, перекрито подачу газу до квартири.

Причина отруєння родини встановлюється, проводиться розслідування.