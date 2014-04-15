Миколаївщина: в обласному протитуберкульозному диспансері відкриють сучасне діагностичне відділення

17 квітня 2014 року о 13:00 у Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансері відбудеться урочисте відкриття бактеріологічної лабораторії з відділом молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу Сучасне діагностичне лабораторне обладнання (автоматизовані аналізатори, шафи біологічної безпеки, центрифуги, автоклави, термостати, морозильні камери тощо) і витратні матеріали на загальну суму 2,5 млн. грн. закуплено та поставлено спільними зусиллями Фонду Ріната Ахметова і Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією з метою скорочення часу та підвищення якості діагностики туберкульозу в Миколаївській області в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні».

У плані заходу:

13:00 - урочисте відкриття та відвідування відділу молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу у бактеріологічній лабораторії (Миколаївський обласний протитуберкульозний диспансер)

13:30 - прес-брифінг учасників заходу.

У заході візьмуть участь:

· Світлана Хотіна, начальник обласного управління охорони здоров'я Миколаївської області;

· Павло Георгієв, головний лікар Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру;

· Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»;

· Денис Денисенко, керівник програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»;

· Наталія Низова, директор ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України»;

· Анна Барбова, керівник Центральної референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ України.

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у заході.

Збір журналістів для прес-туру: 17 квітня о 12:00 біля центрального входу в Миколаївську ОДА за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22.

Дата і час: 17 квітня (четвер), 13:00.

Місце проведення: Миколаївська обл., с. Надбузьке, вул. Веселинівська, 4. Миколаївський обласний протитуберкульозний диспансер.

Акредитація ЗМІ за телефоном: +38 067 777 99 78, ел. пошта: pressa@mocz.org.ua