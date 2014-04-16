У Сумській області перебуває 58 родин переселенців із Криму
13:39, 16 квітня 2014Новини регіонів
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Люди звертаються за допомогою у працевлаштуванні, відновленні втрачених документів, влаштуванні дітей до школи, отриманні соціальних виплат
У Сумській області перебуває 58 родин переселенців із Криму.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі облдержадміністрації.
«Ми не залишаємося осторонь людських проблем і готові допомагати у вирішенні нагальних питань переселенців. Здебільшого люди звертаються за допомогою у працевлаштуванні, відновленні втрачених документів, влаштуванні дітей до школи, отриманні соціальних виплат», – відзначив перший заступник голови ОДА Віктор Чернявський.
Він також доручив членам оперативного штабу з питань розміщення в області переселенців із Криму вивчити потреби кожної людини та максимально сприяти їх вирішенню.
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