У Сумській області перебуває 58 родин переселенців із Криму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі облдержадміністрації.

«Ми не залишаємося осторонь людських проблем і готові допомагати у вирішенні нагальних питань переселенців. Здебільшого люди звертаються за допомогою у працевлаштуванні, відновленні втрачених документів, влаштуванні дітей до школи, отриманні соціальних виплат», – відзначив перший заступник голови ОДА Віктор Чернявський.

Він також доручив членам оперативного штабу з питань розміщення в області переселенців із Криму вивчити потреби кожної людини та максимально сприяти їх вирішенню.