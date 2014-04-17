Дніпропетровщина отримала 63 «швидких», оснащених відповідно до європейських стандартів

Дніпропетровська область в рамках державної програми отримала 63 автомобіля швидкої медичної допомоги, оснащених відповідно до європейських стандартів, що дозволяє під час транспортування хворих забезпечити проведення їм реанімаційних заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, вчора 16 «швидких» передані Дніпропетровській станції швидкої медичної допомоги. До кінця квітня спецавтомобілі отримають медичні заклади Павлограда, Новомосковська, Нікополя та Кривого Рогу.

Як повідомили в департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації, незабаром автопарк служби швидкої медичної допомоги в області збільшиться ще на 27 одиниць. Таким чином, у 2014 році Дніпропетровщина отримає 90 нових «швидких».

Довідка УНІАН. У Дніпропетровській області працюють 282 бригади швидкої меддопомоги. Загальна кількість пунктів тимчасового базування – 138. Автомобілі «швидкої» 100% обладнані GPS-навігацією, в усіх диспетчерських встановлені архіватори мовлення. Всі бригади забезпечені засобами радіо- та мобільного зв’язку.

За перший квартал поточного року прибуття бригад на виїзд протягом 10 хвилин у міській місцевості становить 90%, а протягом 20 хвилин у сільській місцевості – 92,2%.

У службі швидкої медичної допомоги Дніпропетровщини працюють 433 лікаря та 1567 фельдшерів, які пройшли спеціалізацію за фахом «Медицина невідкладних станів».