У Львові до медустанов за допомогою звернулося 133 переселенці з Криму

В медичні установи міста Львова, станом на четвер, 17 квітня, за медичною допомогою різного характеру звернулось 133 особи-переселенці з Криму.

Про це повідомив УНІАН начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб.

«Щодо точної кількості кримських татар, які звернулися за допомогою, інформація постійно змінюється, бо вони мігрують. До нас наразі звернулося за медичною допомогою 133 особи, стали на облік 6 вагітних, 50 дітей», - зазначив Зуб.

За інформацією Львівської міської ради, переселенцям з Криму медиками надається, як оперативна, лікувально-діагностична, так і психологічна допомога.