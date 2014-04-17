Житомирська область отримала 35 сучасних «швидких»

Житомирська область в рамках державної програми отримала 35 автомобіля швидкої медичної допомоги, оснащених відповідно до європейських стандартів, що дозволяє під час транспортування хворих забезпечити проведення їм реанімаційних заходів.

Як прозвучало на церемонії передачі «швидких» Житомирській районній лікарні, сьогодні 35 «швидких» передані Житомирській станції швидкої медичної допомоги.

До кінця квітня спецавтомобілі отримають медичні заклади Коростеня, Житомира, та інших районів області.

Як повідомили УНІАН в департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації, незабаром автопарк служби швидкої медичної допомоги в області збільшиться ще на 5 одиниць. Таким чином, у 2014 році Житомирщина отримає 40 нових «швидких».

Довідка УНІАН. У Житомирській області працюють 103 бригади швидкої меддопомоги. Загальна кількість пунктів тимчасового базування – 42. Автомобілі «швидкої» на 100% обладнані GPS-навігацією, в усіх диспетчерських встановлені архіватори мовлення. Всі бригади забезпечені засобами радіо- та мобільного зв’язку.

За перший квартал поточного року прибуття бригад на виїзд протягом 10 хвилин у міській місцевості становить 90%, а протягом 20 хвилин у сільській місцевості – 86%.

У службі швидкої медичної допомоги Житомирщини працюють 78 лікарів та 600 фельдшерів, які пройшли спеціалізацію за фахом «Медицина невідкладних станів».

Як повідомляв УНІАН, вчора Дніпропетровщина отримала 63 «швидких».